Какие болезни развиваются из-за весенней погоды, рассказала врач

Переменчивая погода в конце марта и начале апреля способствует активизации вирусов, в этот период часто наблюдается всплеск респираторных инфекций, отметила терапевт, семейный врач, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.
Весной могут обостряться некоторые неинфекционные заболевания, продолжила терапевт в интервью радио Sputnik.
«Изменения в природе могут становиться причиной обострения заболеваний психоэмоциональной сферы. Также мы готовимся весной к всплеску аллергических реакций: еще ничего не цветет, но тает снег, и показавшиеся из-под него реагенты могут представлять угрозу для людей, у которых есть предрасположенность к аллергическим заболеваниям. Также в весеннее время часто наблюдаются обострения заболеваний мочеполовой системы. Это цистит, у женщин – заболевания женской половой сферы, у мужчин – простатит», – уточнила Татьяна Романенко.
Терапевт порекомендовала при любых жалобах обращаться к врачу и не заниматься самолечением.