Общество

Родителей хотят активнее привлекать к контролю за качеством горячего питания в школах

Расширить возможности для родительского контроля за питанием школьников предлагает комитет Госдумы по просвещению. В рекомендациях, которые он направил в правительство, ряд ведомств и региональным властям, речь идет о привлечении родителей к контролю на всех стадиях процесса — «от производства до стола», в том числе к проверкам цехов, где готовятся блюда.

«Мы предлагаем максимально расширить возможности участия родителей в этой работе. Мы предложили регионам проработать механизм, чтобы дать возможность родителям осуществлять контроль на всех стадиях процесса — от производства до стола. А это и посещение предприятий-производителей продукции, и контроль доставки, хранения, обработки, приготовления», — сказала «Известиям» глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

В пресс-службе Минпросвещения в ответ на запрос «Известий» о рекомендациях, отметили, что уже ведут «непрерывный» мониторинг качества питания в школах. Он включает в себя не только контроль за организацией процесса питания в школах и его качеством, но также за ценообразованием.

Там же сообщили, что родители привлекаются к оценке соответствия блюд утвержденному меню и соблюдению графика питания. Но, отметили в ведомстве, все предложения комитета будут детально рассмотрены.

Проверки должны проводить профессионалы, а для родителей визит на производство, скорее всего, останется не более чем экскурсией, полагает председатель Центрального совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

«Но нужна некая система, сайт, где родители смогут задавать вопросы, а соответствующие орган на них реагировать и проверять. Необходимо упростить взаимодействие родительского сообщества с Минпросвещения, это могут быть какие-то постоянные опросы, где бы родители оценивали ситуацию в школах с питанием», — полагает она.

Среди других рекомендаций комитета ГД по просвещению — «усиление мер государственного контроля за производителями и поставщиками продукции для питания детей и поставляемой ими продукции», а также ужесточение административной и уголовной ответственности в отношении недобросовестных поставщиков.