Общество

Российские аналоги Coca Cola и Pepsi подпадут под проверки Роскачества

Роскачество намерено проверить отечественные аналоги продукции ушедших из РФ брендов Coca-Cola и Pepsi. Это продукция как из России, так и из стран ЕАЭС, рассказал глава организации Максим Протасов.

«По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, более 60% потребителей заявили в этом году, что уже пробовали "Колу" под новыми торговыми марками, 54% перешли на отечественные аналоги. Однако 28% покупателей жалуются на наличие в напитке химического привкуса, 25% — на слишком сладкий вкус», — отметил он.

Основной фокус исследования, по словам Максима Протасова, это оценка вкусовых характеристик, пишут «Известия».

«Нам важно понять, насколько российский продукт соответствует иностранному аналогу. Мы сравним его в том числе и с напитками, произведенными в Казахстане, Иране и других странах», — сказал он.

Также организация планирует исследовать на фальсификат сыр, используемый в пиццах.

«В 2023 году Роскачество планирует исследовать на фальсификат сыр, используемый в пиццах. Это внеплановое исследование, решение о проведении которого мы приняли, увидев такую проблему в роллах. Сейчас проводится анализ рынка, собирается обратная связь от потребителей через наши соцсети и мобильное приложение для составления бренд-листа. Предполагается, что в закупку войдут и готовые изделия из торговых сетей», — сказал он.