Общество

Умерла экс-главный архитектор города Пскова Любовь Николишина

Бывший главный архитектор города Пскова, член Союза архитекторов СССР с 1973 года Любовь Николишина скончалась в больнице Санкт-Петербурга на 80-ом году жизни в воскресение, 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила дочь умершей Мария Богаткина.

«Без преувеличения – профессионал с большой буквы, мудрый наставник, глубоко неравнодушная к градостроительным проблемам города "железная леди архитектуры"», - добавили коллеги Любови Николишиной.

Любовь Николишина родилась 5 ноября 1943 года в городе Караганда (Казахстан). Окончила в 1968 году в Алма-Ате архитектурный факультет Казахского политехнического института. После этого преподавала на кафедре архитектуры Усть-Каменогорского строительно-дорожного института, с 1973 года работала архитектором-градостроителем в Алма-Ате в ведущих проектных организациях республики, в том числе до переезда в город Псков главным архитектором проектов в ГГПИ «Казгипроград». Являлась автором-исполнителем и руководителем разработки градостроительных объектов в столице и областях республики.

С 1989 года жила и работала в Пскове. С 1989 по 1991 год возглавляла управление архитектуры и градостроительства Псковского горисполкома. Принимала участие в разработке многих градостроительных проектов города и области. Одна из проектировщиков застройки жилого квартала №1 на улице Клавы Назаровой в городе Острове, жилого комплекса на 354 квартиры в военном городке «Кресты», микрорайона на улице Шостака, проектов детальных планировок, пригородной зоны и генерального плана города Пскова.

Лауреат премии 1999 года администрации Псковской области в области архитектуры.

Прощание состоится в субботу, 1 апреля, в 10.00 в морге городской больницы №26 города Санкт-Петербурга (улица Костюшко, 2).