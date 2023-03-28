Общество

Андрей Михеев: Успешная реализация проекта «Титан-Полимер» - хороший пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса

Успешная реализация проекта компании «Титан-Полимер» по строительству производства БОПЭТ-плёнок в Псковской области на территории особой экономической зоны «Моглино» - хороший пример эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти и бизнеса. Об этом заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев 28 марта в Омске на Межрегиональной научно-практической конференции «Наращивание технологических решений в рамках реализации задач по импортозамещению в химической отрасли», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

По словам Андрея Михеева, реализуемый группой компаний «Титан» проект, - не первый в сфере химической промышленности в Псковской области, но важный по значимости. Статус якорного резидента особой экономической зоны «Моглино» он получил неслучайно. В первую очередь исходя из масштабов производства, предполагающих две очереди. Первая - выпуск БОПЭТ-пленок. Торжественное открытие этого производства состоялось в декабре 2022 года с участием президента России Владимира Путина.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области уверен, что «Титан-Полимер» станет центром притяжения и развития смежных производств. На базе производимого сырья появятся новые производства. «Приходите, мы для всех сможем найти место», - обратился Андрей Михеев к представителям российской промышленности.

По его мнению, «Титан-Полимер» - это хороший пример комплексного симбиоза федеральных и региональных мер поддержки. «Мы постарались предоставить наиболее удобное с точки зрения локации место. Инфраструктурная подготовка велась за счет средств управляющей компании, которые были получены из федерального и регионального бюджетов», – рассказал Андрей Михеев.

Организаторами конференции выступили правительство Омской области, группа компаний «Титан», общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Российский союз химиков. Участие в мероприятии также приняли представители правительств Нижегородской, Псковской областей, а также научного и бизнес-сообществ.