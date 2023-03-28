Общество

Директора коммерческой организации оштрафовали в Пскове

Директора ООО «Интеграл» оштрафовали за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Интеграл» при оформлении трудового договора с работником нарушило требование закона об уведомлении работодателя государственного гражданского служащего по последнему месту его службы.

Поскольку действующий работник организации ранее осуществлял трудовую деятельность в налоговой службе, новый работодатель - ООО «Интеграл» - при заключении с ним трудового договора был обязан в десятидневный срок сообщить об этом в МИФНС № 1 России по Псковской области.

В связи с неисполнением требований закона по постановлению прокурора директор ООО «Интеграл» привлечен к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.