Начинается видеотрансляция брифинга об итогах II регионального форума работающей молодежи Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию брифинга об итогах II регионального форума работающей молодежи Псковской области, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Форум проходил 24 — 26 марта и объединил молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и студентов. Для чего это мероприятие проводилось и насколько оно оказалось полезным? Какова сейчас общая ситуация по трудоустройству молодежи в Псковской области? Какие «проблемные зоны» есть у работающей молодежи?
На эти и другие вопросы в рамках брифинга ответят: