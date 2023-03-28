Общество

Начинается видеотрансляция брифинга об итогах II регионального форума работающей молодежи Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию брифинга об итогах II регионального форума работающей молодежи Псковской области, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Форум проходил 24 — 26 марта и объединил молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и студентов. Для чего это мероприятие проводилось и насколько оно оказалось полезным? Какова сейчас общая ситуация по трудоустройству молодежи в Псковской области? Какие «проблемные зоны» есть у работающей молодежи?

На эти и другие вопросы в рамках брифинга ответят: