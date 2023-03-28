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Общество

Начинается видеотрансляция брифинга об итогах II регионального форума работающей молодежи Псковской области

29.03.2023 10:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию брифинга об итогах II регионального форума работающей молодежи Псковской области, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Форум проходил 24 — 26 марта и объединил молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и студентов. Для чего это мероприятие проводилось и насколько оно оказалось полезным? Какова сейчас общая ситуация по трудоустройству молодежи в Псковской области? Какие «проблемные зоны» есть у работающей молодежи?

На эти и другие вопросы в рамках брифинга ответят:

  • Стегний Андрей Борисович - заместитель председателя Псковского областного совета профессиональных союзов;
  • Трунова Алена Сергеевна - и. о председателя комитета по труду и занятости Псковской области;
  • Васюцкая Яна Сергеевна - начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.
Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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