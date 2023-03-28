Общество

Не так много молодежи после учебы остается в Псковской области – комитет по труду

Не так много молодежи после окончания учебных учреждений остается работать в Псковской области. Об этом и. о председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«По нашим официальным мониторингам, выпускников, которые не трудоустраиваются, у нас единичные случаи. У нас не так много молодежи, которая принимает решение оставаться и работать в Псковской области. Близость к крупным городам, Москве и Санкт-Петербургу, сказывается, ребята живут не в вакууме, они видят возможности роста, и занимают, возможно, не самые высокие позиции по должностям, но с более большой заработной платой», - рассказала Алена Трунова.

Она добавила, что доля безработной молодежи в Псковской области составляет порядка 7-8%. «Это говорит о том, что это активная категория граждан, и в нашу службу занятости обращаются в основном люди постарше, кому сложно ориентироваться на рынке труда и нужно переквалифицироваться», - заметила и. о председателя регионального комитета по труду и занятости.