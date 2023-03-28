Общество

Эксперт предупредила об опасности одного из популярных псковских родников

Источник питьевого водоснабжения в деревне Елизарово Псковского района небезопасен для забора и использования воды. Об этом рассказала доцент кафедры инженерных технологий и техносферной безопасности ПсковГУ, кандидат химических наук Лариса Никольская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я категорически против использования источника питьевого водоснабжения в Елизарово. Миграции тяжелых металлов при благоприятных условиях протекает и через пласты почвы. Внешнее благоустройство не может гарантировать защиту подземных пластов. Это не только мое мнение, я уже очень давно интересуюсь проблемой водных ресурсов в Псковской области, и родники – это одна из них. Это сведения нашего Роспотребнадзора, официальной организации, которая выполняла химический анализ. Это доказанный факт, подтвержденный инструментальными исследованиями», – рассказала Лариса Никольская.

Она уточнила, что согласно действующим с 2012 года требованиям СанПиН, источник питьевой воды не может располагаться ближе 30 метров от дороги.