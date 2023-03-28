Общество

Областной дом молодежи появится в Пскове

Областной дом молодежи появится в Пскове в 2023 году. Об этом начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Яна Васюцкая сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В прошлом году нам удалось привлечь федеральное финансирование в достаточно большом размере, и в этом году у нас в Пскове появится свой областной дом молодежи», - сказала Яна Васюцкая и отметила, что здание расположится в центре областного центра, строить его не придется, но конкретную локацию гостья студии пока раскрывать не стала.

По ее словам, в доме молодежи будут актовые залы, коворкинг-зоны. Отдел молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области постарается наполнить дом молодежи мероприятиями и проектами.