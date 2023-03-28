Общество

Профессия блогера начала терять популярность в Псковской области

Профессия блогера начала терять популярность в Псковской области. Об этом и. о. председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Желания и возможности рынка, к сожалению, не всегда совпадают. За последние несколько лет SMM-менеджеры, блогеры разбаловали ребят простотой входа в профессию. Ранее было много резюме, заявок на эти профессии, а сейчас их стало не так много, тенденция уходит», - сказала Алена Трунова.

По ее мнению, влияние на выбор молодых людей оказывает, в частности, внешняя политика. Специалист заметила, что сегодня молодежь отдает предпочтение «понятным» сферам – бюджетным, и также сфере ресторанного бизнеса.