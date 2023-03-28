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Общество

Изменение бюджета территориального ФОМС на 2023 обсудил социальный комитет областного Собрания

29.03.2023 13:02|ПсковКомментариев: 0

Изменение бюджета территориального ФОМС на 2023 год обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Корректировка бюджета на 2023 года обусловлена необходимостью внесения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области текущего года следующих сумм: остатка субвенций прошлых лет из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации ОМС.

С учётом вносимых изменений доходы бюджета Фонда на 2023 год предлагается утвердить в сумме 9 млрд 750 млн 16 тысяч рублей, расходы - в сумме 10 млрд 62 млн 973 тысячи рублей. Сбалансированность бюджета достигается за счет остатка финансовых средств в бюджете территориального фонда ОМС на 1 января 2023 года в сумме 312 млн 957 тысяч рублей. Параметры доходной и расходной части на плановый период 2024 и 2025 годов остаются без изменений.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель социального комитета Игорь Дитрих отметил, что достаточно большое количество пациентов направляется на лечение за пределы региона. «Есть ли статья расходов на подготовку лечения за пределами области, хватит ли этого?» — спросил он.

«В 2022 году на эти цели выделяли 510 млн, направили на оплату медицинской помощи 502 млн рублей. Разница в 8 млн ушла на оплату медорганизациям области. В этом году тоже 510 млн, надеюсь, что средств хватит. Кроме того, отражаются средства, которые фонд получит от других территориальных фондов за медпомощь, оказанную жителям других субъектов в медорганизациях Псковской области», — ответила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Валентина Альбова.

Игорь Дитрих объяснил, что пациент получает направление или федеральную квоту на лечение за пределами области. Также пациент получает перечень анализов для обследования, которые нужно сделать в Псковской области.

«Обследование перед госпитализацией — выделяется отдельно строка в бюджете?» — уточнил Игорь Дитрих.

Валентина Альбова сообщила, что лечащий врач назначает полное обследование, которое проводится в рамках оказания амбулаторной помощи. «Выделение отдельно средств на обследования не предусмотрено, и я считаю, что это невыполнимо», — заключила она.

Кроме того, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Армен Мнацаканян попросил назвать сумму, которая направляется на медицинское страхование неработающих. Сумма финансирования - около 2 млрд 800 млн рублей, ответила Валентина Альбова.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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