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Общество

Деятельности по дезинфекции и дератизации планируют лицензировать в Псковской области с 2025 года

29.03.2023 13:49|ПсковКомментариев: 0

Деятельности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации планируют лицензировать в Псковской области с 2025 года. Об этом с заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

О лицензировании отдельных видов деятельности рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета Игорь Дитрих.

«Предлагается с 1 марта 2025 запретить осуществлять деятельность дезинфекции, дезинсекции и дератизации без лицензии. Обращение в такие фирмы может повлечь за собой риск для здоровья. Юридические лица и индивидуальный предприниматель обязаны получить лицензии не позднее 1 марта 2025 года. Роспотребнадзор считает, что это повысит качество услуг», — выступил он.

Заместитель председателя парламентского комитета Елена Даньшова высказала опасение, что это может привести к повышению стоимости. Однако, депутат отметила, что такой закон правильный.

«Качество и безопасность точно повысится», — заключил Игорь Дитрих.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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