Общество

Границы нового судебного участка уточнили в областном Собрании

Инициативу о создании нового судебного участка рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов на заседании 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предлагается упразднить один из двух судебных участков в Невельском районе – №41, включив в границы участка №20 всю территорию муниципалитета.

Ликвидация судебного участка обусловлена уменьшением количества постоянных жителей – в 2008 году в районе проживало более 28 тысяч человек, а к началу 2022 года – уже меньше 22 тысяч. Установленный федеральным законодательством норматив численности населения на одном судебном участке составляет от 15 до 23 тысяч человек.

Одновременно с упразднением судебного участка №41 в Невельском районе предлагается создать новый судебный участок под тем же номером в Пскове, уменьшив территории существующих участков и увеличив количество должностей мировых судей. Это позволит снизить нагрузку на псковских мировых судей, которые в среднем рассматривают 427 дел в месяц.

Территория создаваемого судебного участка №41 включает прибрежные городские районы, ограниченные Рижским проспектом, улицами Горького, Коммунальной и Петровской, затем массив, очерченный Юбилейной, Коммунальной, Западной, Байкова и границей Пскова, а на противоположном берегу – Ижорского батальона, Чудской и Леона Поземского, Также в границы входит территория вдоль русла реки Великой от западной границы города до железнодорожного моста. Изменение границ затронет судебные участки № 26, 31, 32, 38, 43, 27, 30, 42.

Согласно финансово-экономическому обоснованию дополнительные бюджетные расходы, связанные с упразднением судебного участка в Невельском районе, составят 355 тысяч рублей. Эти средства предназначены на выплаты сотрудникам аппарата мирового судьи в связи с сокращением их должностей.

В случае принятия закона его положения вступят в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

«За счет каких границ образовался участок?» — спросил председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов.

Председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов уточнил, что не меняются границы участков №№28 и 29. Также он объяснил, как образуется новый участок. На образованном участке численность составит 18 094 человека.

«Форму-то выбрали», — заметил Алексей Севастьянов.

Сергей Шерстобитов пояснил, что при создании нового участка использовали порядка 15 карт, наиболее успешным оказался этот вариант.