Общество

На важность уменьшения норматива, определяющего строительство вышки связи, обратил внимание Александр Братчиков

На важность уменьшения норматива, определяющего строительство вышки сотовой связи в населённом пункте, обратил внимание вице-спикер Александр Братчиков на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания 29 марта. Сейчас шансы на появление такого объекта имеют деревни, где постоянно проживает минимум 100 человек, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутат напомнил, что значительная часть из 8 тысяч населённых пунктов региона имеет гораздо меньшую численность постоянных жителей, и предложил выйти на федеральный уровень с инициативой об уменьшении норматива хотя бы до 50 человек. «Депутаты вас поддержат, потому что у нас в регионе таких населённых пунктов большинство», - обратился Александр Братчиков к представителю правительственного управления цифрового развития.

Вице-спикер Виктор Остренко при этом отметил, что в летнее время население таких деревень увеличивается кратно. Данные об истинном количестве абонентов имеют операторы связи.

В 2022 году за счёт федеральных средств в регионе было построено 6 вышек, ещё 16 планируют установить в 2023 году.