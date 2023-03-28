Общество

Незаконную продажу сыра из Евросоюза пресекли в Псковской области

Псковская транспортная прокуратура пресекла реализацию санкционной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Транспортная прокуратура на основании поступившего обращения совместно с Псковской таможней и Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провела проверку, в ходе которой установила, что индивидуальный предприниматель реализовывал продовольственные товары (сыр и мясную продукцию) из стран Евросоюза без соответствующих документов.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов). Ход его рассмотрения контролируется. Реализация санкционной продукции пресечена.