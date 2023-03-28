Общество

До -8 градусов похолодает в Псковской области 30 марта

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 30 марта. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, местами в регионе пройдёт небольшой снег, в том числе мокрый. На дорогах в некоторых частях области образуется гололедица.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -8 до -3 градусов, днем столбик термометра покажет от -1 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.