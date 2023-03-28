Общество

Туристский слет учащихся Союзного государства примет Псковская область

Псковская область в июле примет туристский слет учащихся Союзного государства. Заседание рабочей группы по подготовке мероприятия в среду, 29 марта, провела первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники мероприятия — руководители исполнительных органов области, подведомственных организаций, региональных управлений федеральных ведомств, а также Федерального ресурсного центра развития дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей — обсудили широкий круг вопросов. Они касались программы проведения слета, организации патриотических мероприятий, подготовки мест проживания участников и площадок для соревновательных дисциплин. Особое внимание участники рабочей группы уделили организации безопасного пребывания детей.

Все основные вопросы по подготовке и проведению мероприятия вынесут на организационный комитет, заседание которого запланировано на апрель.

Предполагается, что в Псковскую область из разных уголков России и Республики Беларусь приедут около 350 детей в возрасте от 12 до 17 лет вместе с сопровождающими. Они будут соревноваться в туристских навыках, ориентировании на местности, в контрольно-туристском маршруте, а также покажут свои таланты в конкурсной программе.

В правительстве отметили, что туристский слет учащихся Союзного государства проводится с 2007 года. Мероприятие направлено на укрепление связи братских народов Российской Федерации и Республики Беларусь, воспитание высоких нравственных качеств у детей и молодежи. Самый первый слет принимала у себя Псковская область.