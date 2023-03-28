Общество

Псковскую молодежь пригласили на смену «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

Молодежь Псковской области приглашают к участию во Всероссийской смене «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всероссийская смена «Курс молодого бойца. Информационный фронт» — уникальная смена, организованная Российским военно-историческим обществом, призванная объединить молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в Интернете, пояснили в правительстве.

В рамках смены предполагается реализация эксклюзивной обучающей программы мероприятия (темы «Методики работы с информацией», «Работа с ТГ», «Освещение инфоповодов», «Борьба с инфофейками», «Информационный фронт», «Идеология будущего», «Битва за Донбасс: история и современность» и др.). Лекторами смены выступят известные историки, журналисты, блогеры, военные аналитики такие, как Михаил Мягков, Михаил Онуфриенко, Юрий Подоляка, Лариса Ржондовская, Иван Кондаков, Константин Придыбайло и другие.

В рамках смены пройдут лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные состязания, а также творческая программа. Кроме того, участников смены ждет работа над личными страницами в социальных сетях совместно с экспертами, которые могут быть поддержаны последними уже в текущем году.

Мероприятие проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование». Регистрация участников проходит на платформе АИС-Молодежь до 31 марта.