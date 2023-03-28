Общество

Вопрос о предоставлении участков леса инвесторам рассмотрел экономический комитет областного Собрания

Предоставление участков лесного фонда под приоритетные инвестиционные проекты обсудили на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предоставление участков, расположенных на землях лесного фонда, в аренду для реализации приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, предоставленных для реализации приоритетных инвестиционных проектов с 1 сентября 2023 года, отнесены к полномочиям органов государственной власти РФ в области лесных отношений.

В связи с этим законопроект уточняет полномочия профильного исполнительного органа Псковской области. Кроме того, в соответствии с федеральным законом № 600-ФЗ, документ уточняет отдельные формулировки в части полномочий по федеральному государственному лесному контролю (надзору) и лесной охране.

Депутат Андрей Михайлов («Единая Россия») попросил уточнить об уполномоченных на осуществление федерального лесного контроля.

«Речь идет о предоставлении участка лесного фонда под приоритетные инвестиционные проекты. Теперь это уйдет на федеральный уровень. По контролю там изменения формулированные», — пояснил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Депутат Геннадий Григорьев («Единая Россия») спросил о том, какая сейчас ситуация у арендаторов, расторгали ли договора.

Виктор Мусатов ответил, что на сегодняшний день комитет расторг два договора с арендаторами лесных участков. У одного была большая задолженность, которая не гасилась длительное время.

«Вы говорите, что мы передаем в федеральный центр, но если появится знаковый проект, мы будем возвращать полномочия или обращаться в центр?» — задал вопрос заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

«В настоящее время федерация забрала только часть полномочий. Та часть работы, которая связана с рассмотрением концепций, остается за субъектом. Механизм пока не готов озвучивать», — ответил Виктор Мусатов.