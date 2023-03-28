Общество

50 преступлений выявили псковские полицейские в рамках операции «Быт»

50 преступлений превентивной направленности выявили псковские полицейские в рамках операции «Быт». Из них 18 связаны с причинением телесных повреждений, шесть - угрозы убийством, три - противоправные деяния в сфере миграционного законодательства. При этом тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве в регионе не допущено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Оперативно-профилактическая операция «Быт» проводилась в целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против личности в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе совершаемых лицами, состоящими на профилактическом учете, в период с 20 по 26 марта.

В ее проведении приняли участие 297 сотрудников полиции, а также 43 представителя общественности и образовательных учреждений. В ходе мероприятия организовали отработку жилого сектора в городах и сельских населенных пунктах путем поквартирного и подворного обхода.

«Отработано 1537 квартир и 710 частных домовладений, в том числе 33 квартиры притонного характера, в которых допускалось систематическое распитие спиртных напитков. По месту жительства проверено 697 лиц, состоящих на профилактическом учете органов внутренних дел, 152 лица, состоящих на совместных учетах ОВД и уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области», – рассказали в УМВД.

Полицейские уточнили, что за неисполнение установленных судом обязанностей и ограничений в отношении отдельной категории граждан составлено 59 административных протоколов. На профилактический учет ОВД поставили 26 лиц, из них двое допускали правонарушения в семейно-бытовой сфере, 11 являются несовершеннолетними правонарушителями.

В суд направили восемь заявлений об установлении административного надзора в отношении ранее судимых лиц. В территориальные межведомственные комиссии по профилактике правонарушений направлена информация о заслушивании 19 лиц из «группы риска».