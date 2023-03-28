Общество

Последний участник Великой Отечественной войны умер в Пушкиногорском районе

Ветеран Иван Гаврилов, последний из участников Великой Отечественной войны в Пушкиногорском районе, скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщают администрация муниципалитета и региональный совет ветеранов.

Фото: газета «Пушкинский край»

Иван Гаврилов родился 30 августа 1924 года в деревне Богомолы Пушкиногорского сельского совета. Окончил Козляковскую начальную школу, а затем 6 классов Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина. После освобождения района советскими войсками в 1944 году был призван в армию.

Боевая и военная служба Ивана Гаврилова была связана с артиллерией. По сентябрь 1944 года — стрелок в 225-м запасном армейском стрелковом полку. С октября 1944 по май 1945 года воевал на 3-ем Украинском фронте в 35-й гвардейской бригаде. По февраль 1948 года служил в 40-й гвардейской бригаде в городе Винница.

После демобилизации в 1948 году вернулся в Пушкинские Горы.

За военную службу награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими памятными и юбилейными медалями.

Церемония прощания с Иваном Гавриловым состоится 30 марта. В 11.30 – отпевание в церкви во имя иконы Казанской Божией Матери с последующим захоронением на гражданском кладбище по адресу: Пушкинские Горы, улица Лесная, дом 13.

«Мы глубоко скорбим по поводу смерти Ивана Васильевича Гаврилова. Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Вечная память! Низкий поклон ветерану!» – добавили в администрации Пушкиногорского района.