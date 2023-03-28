Общество

Похороны шестерых погибших в ходе СВО военнослужащих прошли в Псковской области

Похороны еще шести военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, состоялись в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В регионе простились с гвардии сержантом Романом Пономаревым, гвардии сержантом Антоном Таировым, сержантом Андреем Алексеевым, ефрейтором Игорем Яньшиным, гвардии рядовым Иваном Поляковым и рядовым Станиславом Федотовым.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь. Вечная память», добавил Михаил Ведерников.