Общество

Похолодание на Русской равнине достигнет максимума

Похолодание на Русской равнине сегодня достигнет максимального размаха, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Центральной России температура впервые за много дней приблизилась к мартовской норме. Северо-Запад засыпало снегом, словно в январе. На курорте Красная Поляна пришлось закрыть для туристов все трассы из-за слишком большого риска схода лавин.

Причина ненастья – атмосферный фронт, который в течение недели медленно пробивался на территорию нашей страны из Северной Европы. Сегодня его облачные поля накроют всю западную половину Европейской России, и снег пойдёт уже не только на Севере, но и в Центре, а также в Приазовье.

Что же касается температуры, то она тоже продолжит понижаться и достигнет минимальных значений грядущей ночью. Плюс удержится только на крайнем юге страны, на берегах Волги и на востоке Центрального региона. В остальные районы вернутся заморозки. Причём, в Карелии и на Полярном Урале показания термометров могут опуститься ниже −15°.

Но похолодание окажется кратковременным: в конце недели на смену холодному фронту придет очередной атлантический циклон, и в выходные на Русскую равнину вернётся апрельская погода: в Центре и Поволжье потеплеет до +10°. А нулевая изотерма поднимется практически до полярного круга.