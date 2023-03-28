Общество

В России законодательно пропишут отличия меда от «пчелиного продукта»

По данным Роскачества, до 70 процентов меда, который продается в магазинах, — это подделка. В лучшем случае такой товар можно назвать пчелиным продуктом, в худшем — это набор самых разных ингредиентов, кроме меда. Навести порядок на рынке такой продукции должен законопроект, который дает четкое определение, что такое мед, а что — нет. 29 марта документ поддержала Госкомиссия по противодействию фальсификату. В ближайшие дни он будет внесен в Госдуму, сообщил один из авторов, сенатор Сергей Митин.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин представил на заседании Госкомиссии по противодействию фальсифицированной продукции законопроект, который вводит понятия «мед» и «пчелиный продукт».

«Документ одобрен и рекомендован к скорейшему внесению в Госдуму. Это может быть сделано уже на следующей неделе», — сообщил сенатор «Парламентской газете».

Напомним, сам законопроект подготовили больше года назад. За это время он прошел согласование в Минсельхозе, Россельхознадзоре, Федеральной антимонопольной службе, Комитете по стандартизации. А теперь получил и одобрение Госкомиссии по противодействию фальсификату.

«Сейчас документ готовится к внесению, — сообщил Митин. — Например, требуется учесть поправки Минсельхоза, где предложили расширить перечень пчелиных продуктов».

Напомним, сейчас мед, воск, перга, прополис и так далее называются «продукцией пчеловодства». Сенаторы предлагают разделить это понятие, выделив из него «мед», «пчелиный продукт» и «фальсифицированный мед».

Так, согласно законопроекту, мед — это природный пищевой продукт, результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений, который пчелы «собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания».

К пчелиным продуктам предлагают относить воск, маточное молочко, пергу, прополис, пчелиный яд и другие продукты, получаемые на пасеке. Также Минсельхоз предложил дополнить этот перечень гомогенатом расплода медоносных пчел и трутневого расплода (выжимкой из личинок самцов молодых пчел и будущих трутней. — Прим. ред.).

Также в законодательстве хотят записать, что фальсифицированный мед — это тот, в котором есть ингредиенты, не свойственные природным. А фальсификация продукции пчеловодства — умышленное действие, в результате которого такая продукция теряет свойственные ей качества. Как отмечается в пояснительной записке к документу, среди основных способов подделки меда — добавление в него глюкозно-фруктозного сиропа или глюкозно-мальтозной патоки.

Скорое внесение законопроекта уже анонсировали и в Госдуме. Как сообщил на своей странице в телеграм-канале вице-спикер палаты Сергей Неверов, «в ближайшее время в Госдуму будет внесен подготовленный сенаторами законопроект, после принятия которого нельзя будет маркировать словом «мед» все подряд, а фальсификация этого продукта повлечет за собой ответственность переработчиков, не затронув самих пчеловодов».

Депутат также сообщил, что в России стремительно растет оборот фальсифицированной продукции под видом меда: «60-70 процентов того, что на прилавках называется медом, таковым не является. Это фальсификат и к пчеловодству отношения не имеет, и создан он не пчелами, а недобросовестными людьми с помощью обычного сахара, пищевых добавок и усилителей вкуса».

По мнению Неверова, к такой ситуации привело отсутствие в законодательстве ряда понятий, что и устраняет подготовленный сенаторами документ. Это позволит привлечь недобросовестного продавца по административной статье «Обман потребителей», что сейчас фактически невозможно.

Инициативу поддерживают и в Национальном союзе пчеловодов. По мнению президента союза Арнольда Бутова, принятие законопроекта поможет навести порядок на рынке меда. При этом добросовестные пчеловоды от нововведений не пострадают.

«Настоящий мед делает пчела с помощью пчеловода. Если какой-то ингредиент туда добавляется, это уже не считается медом. В этом случае производитель или переработчик не имеет права писать на баночке, что это мед. Это считается продуктом с медом и другими ингредиентами», — сказал Арнольд Бутов «Парламентской газете».

Он посоветовал при выборе меда требовать у продавцов документы. В них должно быть указано, где находится пасека, когда произведен мед и так далее. Кроме этого, любой продукт пчеловодства должен пройти лабораторные исследования, подчеркнул эксперт.