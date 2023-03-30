Общество

День осведомлённости о синдроме упущенных каникул отмечается 30 марта

30 марта отмечается День осведомлённости о синдроме упущенных каникул.

По данным исследования Авиасейлс, половина россиян не брали отпуск в 2021-2022 гг. или отдыхали не чаще раза в год. А каждый восьмой житель России и вовсе остался без каникул, сообщает calend.ru.

При этом баланс работы и отдыха – важная составляющая физического и ментального здоровья. Участники исследования, пропустившие отпуск, описывая своё состояние, отмечают такие эмоции, как опустошённость, истощение и стресс. Психологи называют это состояние «синдромом упущенных каникул».

В свою очередь Авиасейлс, выступил организатором масштабной акции – Дня осведомлённости о синдроме упущенных каникул.

30 марта 2023 года акция впервые пройдёт в России, ставя перед собой задачу обратить внимание на необходимость своевременного отдыха.

«После публикации результатов исследования, мы стали получать тысячи комментариев, постов в соцсетях и даже письма о пользователей, которые наблюдают у себя нечто похожее на синдром упущенных каникул. Масштаб происходящего вдохновил нас пойти дальше и рассказать ещё большему количеству людей о проблеме», – комментируют в Авиасейлс.