Общество

Движение полой воды предсказывает народный календарь 30 марта

Сегодня, 30 марта, православные чествуют память святого Алексия, человека Божия. Согласно народному календарю, праздник называли Алексеем Тёплым.

Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи — то следовало ждать, что полая вода (вода, разлившаяся по вскрытии реки от льда – ред.) тоже будет большой и широко разольётся по лугам, сообщает calend.ru.

Также собирали берёзовый сок и пили его всей семьёй. Не менее популярен был медово-берёзовый взвар (разновидность сбитня).

На Алексея запрещалось садиться в сани. Говорили: «Прокатят сани мимо желаний». Это было связано с тем, что снег таял стремительно, и санный путь становился непригоден для езды. В этот день устраивали гусиные бои, оканчивающиеся пирами. В южных районах доставали улья и начинали сеять овес и ячмень.