Общество

Протестная активность населения Псковской области снизилась на 80%

Протестная активность населения Псковской области снизилась на 79,7%. Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

В 2022 год в регионе провели 14 протестных мероприятий, в 2021-м — 69.

В прошлом году на территории области провели 2 894 (+59,3%) мероприятия с массовым участием граждан, в том числе 1 157 (+16,5%) — культурно-массовых и религиозных, 556 (+166,0%) — публичных, в которых приняли участие 901 320 человек (+249,5%).

За нарушение общественного порядка при проведении массовых мероприятий задержали 13 (в 2021-м - 103) граждан. В отношении 8 (в 2021-м - 102) составили протоколы об административных правонарушениях (три - за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; пять — за дискредитацию ВС РФ).

Межнациональных конфликтов, протестных проявлений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства не допущено, говорится в отчете. Через контрольно-пропускные пункты в Псковскую область прибыло 233 520 иностранных граждан, выехало с территории субъекта Российской Федерации — 380 791. На миграционный учет поставлено 48 316 иностранных граждан и лиц без гражданства, что составляет 23,1% от общего количества въехавших.