Общество

Акция на блинчики с субпродуктами продолжается в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Акция на блинчики с субпродуктами продолжается во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Позвольте себе отдохнуть вечером. Блинчики абсолютно готовы к употреблению, стоит только их разморозить и разогреть в микроволновой печи или обжарить с двух сторон до хрустящей румяной корочки», - обратились к покупателям в администрации магазинов «Деревня Соловьи».

Акция продлится по 16 апреля. Цена блинчиков - 240 рублей за кг.

Производитель рекомендует подавать блюдо со сметаной «Деревня Соловьи».

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: