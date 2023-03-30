Общество

Мерами социальной поддержки пользуются более 250 тысяч псковичей

Более 250 тысяч жителей Псковской области пользуются мерами социальной поддержки. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На предоставление мер социальной поддержки, в том числе на выплату пособий, компенсаций и субсидий, в Псковской области на 2023 год предусмотрено 4,2 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд рублей средства федерального бюджета», – сказала Ольга Евстигнеева.

Она уточнила, что мерами социальной поддержки пользуется более 250 тысяч человек.