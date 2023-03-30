Мерами социальной поддержки пользуются более 250 тысяч псковичей

Более 250 тысяч жителей Псковской области пользуются мерами социальной поддержки. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«На предоставление мер социальной поддержки, в том числе на выплату пособий, компенсаций и субсидий, в Псковской области на 2023 год предусмотрено 4,2 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд рублей средства федерального бюджета», – сказала Ольга Евстигнеева.
Она уточнила, что мерами социальной поддержки пользуется более 250 тысяч человек.