Общество

Меры соцподдержки военнослужащих и их семей напомнили псковичам

Перечни региональных и муниципальных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых в настоящее время военнослужащим и членам их семей на территории Псковской области, а также нормативных правовых актов, которыми они утверждены, напомнили жителям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области.

Перечни размещены на официальном сайте управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области в разделе «Бесплатная юридическая помощь» и систематически актуализируются.

Кроме того, в разделе «Бесплатная юридическая помощь» опубликованы сведения об участниках государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи региона, у которых можно проконсультироваться о льготах и мерах социальной поддержки, предоставляемых в настоящее время военнослужащим и членам их семей на территории Псковской области.