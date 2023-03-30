Общество

С помощью видеокамер в Псковской области раскрывают каждое второе преступление

С помощью видеокамер в Псковской области раскрывают каждое второе преступление. Об этом сообщил начальник регионального управления МВД России Алексей Овсянников, выступая с отчетом о деятельности ведомства в 2022 году на сессии регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Руководитель ведомства рассказал, что 391 видеокамера функционирует в Пскове, 8 - в Великих Лук.

Также планируется развитие видеонаблюдения в Великих Луках, Островском и Пушкиногорском районе. При этом Алексей Овсянников указал на том, что следует обеспечить видеонаблюдение во всех муниципалитетах региона.