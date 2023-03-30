Общество

Псковские росгвардейцы-участники спецоперации получили дополнительное оснащение

Сотрудники УМВД России по Псковской области поздравили псковских росгвардейцев, выполняющих служебно-боевые задачи в районах проведения специальной военной операции, с Днем войск национальной гвардии и передали им дополнительное оснащение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил полицейских за оказанную поддержку и отметил, что ближайшее время имущество будет доставлено в районы выполнения задач.

Дополнительное оснащение повысит возможности росгвардейцев по обеспечению безопасности гуманитарных акций и охране объектов, заметили в ведомстве.