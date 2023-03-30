Общество

Начальник псковского УМВД объяснил рост преступлений с использованием оружия

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на сессии регионального парламента 30 марта объяснил рост преступлений, связанных с использованием оружия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

В регионе, согласно данным ведомства, зафиксировано двойное увеличение количества зарегистрированных преступлений, совершенных с применением или использованием огнестрельного и газового оружия, боеприпасов (12-24).

Алексей Овсянников отметил, что в основном с использованием оружия совершались такие преступные деяния, как незаконная охота, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119 УК РФ).

При этом количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, снизилось на 3,8%. Из незаконного оборота изъяли 36 единиц оружия, 6 875 единиц боеприпасов, 6 972 г взрывчатых веществ, семь взрывных устройств.