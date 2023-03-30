Общество

Полномочия по предоставлению участков псковского леса для инвесторов перешли на федеральный уровень

Полномочия по предоставлению участков лесного фонда под приоритетные инвестиционные проекты передали с областного уровня на федеральный. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Соответствующие изменения, обусловленные требованиями федерального законодательства, внесли в региональный закон «Об отдельных вопросах в области лесных отношений в Псковской области».

Депутаты поддержали законопроект единогласно.

Напомним, 29 марта на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию председатель правительственного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов высказал мнение, что на практике в ближайшее время новые нормы область не затронут, так как действующие инвестпроекты будут реализовываться по старому законодательству, а прихода новых инвесторов-лесозаготовителей не ожидается.