Общество

Дополнительный интернет-трафик дарит билайн новым абонентам из Пскова

Оператор запустил акцию для новых абонентов. Подключая Тариф UP (АП), клиенты в Пскове будут регулярно получать в подарок по 30 Гб мобильного интернета, если будут каждый месяц вовремя пополнять баланс, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе билайна.

«Улучшение сети – ежедневный труд наших технических специалистов. Они строят вышки, увеличивают скорость 4G. И это крайне важно: мы видим, как клиенты всё активнее пользуются мобильным интернетом. И, так как мы хотим, чтобы наши новые абоненты в полной мере познакомились с возможностями сети билайн, то дарим им дополнительные гигабайты мобильного интернета. На мой взгляд, это поможет получить максимум впечатлений от старта использования мобильных сервисов билайна», - отметила руководитель департамента по маркетингу розничного бизнеса в Западном регионе билайна Надежда Корнилова.

30 Гб будут начисляться каждый второй месяц, пока клиент не поменяет аппера (цифрового помощника), настройки тарифа или тарифный план. Для участия в акции необходимо подключиться к Тарифу UP билайна с пакетом интернета от 25 Гб до 30.06.2023. Далее нужно каждый месяц вовремя пополнять баланс единым платежом.

Дополнительный пакет мобильного интернет можно тратить на просмотр фильмов, общение в мессенджерах, онлайн шоппинг и многое другое. Кроме того, ими можно поделиться с семьёй*. Подробности об акции на beeline.ru.

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* Подключение в рамках услуги «Дели всё». Услуга платная (позволяет подключить к основному номеру не более 5 доп. номеров)