Общество

Нераскрываемость преступлений связана с их структурой – начального псковского УМВД

Нераскрываемость преступлений связана с их структурой. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на сессии Псковского областного Собрания парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Каждое второе преступление остается нераскрытым. С чем это связано? С дефицитом кадров? С материально-технической базой?» – спросил лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук.

Алексей Овсянников ответил, что прежде всего это связано со структурой преступности, среди них присутствуют и IT-преступления.