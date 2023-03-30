Общество

«Три мудреца»: Как возродить Россию и что делать властям, чтобы увеличить население страны? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 марта.

Как всегда, ведущие непринужденно и нескучно обсуждали интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Сегодня Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко поговорили о том, как возродить Россию и что делать властям, чтобы увеличить население страны.