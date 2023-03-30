Общество

Депутаты одобрили создание нового судебного участка в Пскове

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили создание нового судебного участка №41 в Пскове. Об этом с сессии регионального парламента 30 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Создание нового судебного участка №41 в областном центре обусловлено необходимостью снижения существующей нагрузки на мировых судей Пскова. Так, количество дел, рассмотренных мировыми судьями в Пскове, возросло с 21 465 дел в 2016 году до 51 260 в 2022 году. Средняя нагрузка на мирового судью города Пскова в 2022 году составила 427 дел в месяц, при этом количество мировых судей с 2015 года не менялось.

Создание нового судебного участка №41 в Пскове с изменением границ существующих судебных участков №№ 26, 31, 32, 38 и 43 в части уменьшения размера площадей судебных участков, а также увеличение количества должностей мировых судей в областном повлечет снижение среднемесячной нагрузки на мировых судей судебных участков Пскова, считают авторы законопроекта. В целях перераспределения служебной нагрузки также меняются границы судебных участков №№ 27, 30 и 42.

Количество жителей на судебном участке №41 составит 18 тысяч 94 человека.

Кроме того, упраздняется должность мирового судьи и судебный участок №41 в Невельском районе. Дела передадут в юрисдикцию мирового судьи судебного участка №20 в границах административно-территориальной единицы «Невельский район».

Упразднение одного из двух судебных участков Невельского района обусловлено уменьшением количества постоянных жителей района с 28 034 человек по состоянию на 1 января 2008 года до 21 815 человек по состоянию на 1 января 2022 года. Существующая численность жителей позволяет сохранить в Невельском районе только один судебный участок (норматив численности населения на одном судебном участке - от 15 до 23 тысяч человек).

Мировой судья судебного участка №41 Невельского района назначен на должность судьи Псковского городского суда.