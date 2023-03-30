Поправки к Уставу региона согласовали депутаты областного Собрания

Поправки к Уставу Псковской области согласовали депутаты регионального парламента на сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Поправки касаются введения в Устав области нормы об исполнении полномочий председателя законодательного органа исключительно на профессиональной основе.
Такое требование к спикерам региональных парламентов устанавливает Федеральный закон от 6 февраля 2023 года №12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ''Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации и отдельные законодательные акты''».