Общество

Большинство россиян поддерживают введение 36-часовой рабочей недели

Большая часть россиян согласилась сократить рабочую неделю до 36 часов за счет послеобеденного времени в пятницу. 16% опрошенных россиян высказались против сокращения рабочей недели.

Согласно результатам опроса SuperJob, 77% респондентов согласились с идеей комитета Госдумы по труду сократить рабочий день в пятницу до обеда. Среди женщин идею положительно оценили 80%, а среди мужчин — 75%. Также женщины более уверены в том, что 36 часов им хватит, чтобы выполнить стандартный объем работы, пишет RuNews24.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 395 населенных пунктов по всей России.