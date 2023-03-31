Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
досрочный выход на пенсию
Договор с «Псковэнергосбыт»
Господин Рейтингомер
о показаниях электросчётчика
Оплата за ОДН с марта
Парк у реки Милевки
Защита для псковских предпринимателей
форум работающей молодежи
Оазис здоровья под Псковом
упростить легализацию переселенцев
и снова в грязи
Антон Минаков о работе ЛДПР
построй дом своей мечты
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
 
 
 
ещё Общество 31.03.2023 08:080 Школу для одарённых детей построят в Псковской области к 2025 году 31.03.2023 10:080 Псковичи смогут открывать дверь подъезда смартфоном 31.03.2023 09:000 Дополнительный интернет-трафик дарит билайн новым абонентам из Пскова 31.03.2023 08:450 Кинолог дал рекомендации по защите собаки в период активности клещей 31.03.2023 08:290 Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СМС 31.03.2023 08:200 Средний размер социальных пенсий после индексации составит 12 560 рублей
 
 
 
Самое популярное 24.03.2023 16:130 Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО 25.03.2023 21:580 Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции 29.03.2023 23:480 Похороны шестерых погибших в ходе СВО военнослужащих прошли в Псковской области 24.03.2023 15:266 Псковское Неелово-2 подтопило в результате паводка. ФОТО 29.03.2023 14:446 Экс-полицейский сломал 19 рёбер псковичке, которая просила о сексе – детали скандального дела
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичи смогут открывать дверь подъезда смартфоном

31.03.2023 10:08|ПсковКомментариев: 0

Открывать дверь в подъезд с помощью смартфона, в пару кликов контролировать всё, что происходит на детской площадке или парковке, иметь закрытый от посторонних двор, в который легко проедут жильцы дома – всё это сегодня уже не баснословно дорогие опции для элитного жилья, а вполне доступные технологии, которые компания «Ростелеком» предлагает жителям, застройщикам и управляющим компаниям Пскова. 

 

Изображение здесь и далее: «Ростелеком»

Решения, направленные на повышение уровня безопасности и комфорта жителей многоквартирных домов, компания объединила в рамках единой цифровой экосистемы, получившей название «Ростелеком Ключ». Среди продуктов, представленных на платформе – умный домофон, умный шлагбаум, комплексное видеонаблюдение, а также умные счетчики.

Как же технологии помогают улучшать повседневную жизнь на практике? Об этом рассказали представители компании «Ростелеком».

Умный домофон

В отличие от обычных устройств умный домофон «Ростелекома» оснащен камерой, что позволяет жильцам не только слышать, но и видеть желающего войти. Для качественной работы в темное время суток в оборудование встроена инфракрасная подсветка.

Принимать видеозвонки с домофонной панели и открывать дверь в подъезд можно с помощью удобного мобильного приложения «Ростелеком Ключ» на смартфоне, так что в этот момент даже не обязательно находиться дома. Возможности сервиса также позволяют создавать временные коды доступа для гостей или курьеров и настраивать переадресацию звонков с домофона сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Управление функциями домофона также осуществляется голосовыми командами и удобным виджетом.

Кстати, видео с камеры домофона доступно не только в режиме онлайн. Архивы хранятся в надежно защищенном облаке «Ростелекома» в течение 7–30 дней (конкретный срок зависит от выбранного тарифа).

«Сервис удобный для использования. Его точно оценят семьи с маленькими детьми. Потому что многие родители наверняка были в ситуации, когда ребенок уснул, а вы в это время ждете, допустим, курьера, и звонок домофона вашего сына или дочь может разбудить. В таком случае приходится в буквальном смысле дежурить у двери. Но благодаря умному домофону такой проблемы не возникнет. Открыть дверь можно с помощью всего лишь одного клика на экране смартфона, который при этом будет находиться в беззвучном режиме», – отметил директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Михаил Лопатин. 

Стоит сказать, что если кто-то из жильцов захочет попадать в подъезд «традиционным» способом, то такая возможность в умном домофоне «Ростелекома» также предусмотрена – дверь будет открываться обычным домофонным ключом. Можно установить привычную домофонную трубку (с возможностью бесплатного звонка на экстренный номер 112), которая будет открывать дверь в подъезд.

Комплексное видеонаблюдение

Это решение помогает жителям и управляющим организациям контролировать, что происходит на прилегающих к дому территориях и в подъездах. Застройщик (в случае если объект оснащается умными технологиями еще на этапе строительства) или управляющая компания размещают видеокамеры таким образом, чтобы в поле зрения попадали входы в здания, лестничные пролеты, лифты, колясочные, детские площадки и парковки. Видеосъемка осуществляется круглосуточно, картинка в режиме реального времени доступна собственникам всё в том же мобильном приложении «Ростелеком Ключ». Все записи c камер не менее 7 дней хранятся в зашифрованном виде в облаке «Ростелекома» и защищены от предумышленного удаления. При необходимости жильцы могут получить доступ к видеоархиву через представителей управляющей организации.

Умный шлагбаум

Название этого сервиса говорит само за себя. Как показывает практика, использование в жилых комплексах такого решения помогает уменьшить дефицит парковочных мест, оно исключит несанкционированный заезд чужого транспорта и повысит безопасность дворовой территории.

Программа автоматически будет распознавать занесенные в список автомобильные номера, предоставляя возможность проехать автомобилям жильцов дома. Кроме того, открыть въездные ворота можно при помощи приложения «Ростелеком Ключ» или используя радиометку, установленную в автомобиле. Не забыли разработчики решения и про скорую помощь, пожарных и другие машины специальных служб – установленные камеры с интеллектуальной системой распознают их по внешним признакам и пропустят на территорию двора.

Узнать больше о возможностях платформы «Ростелеком Ключ» и о том, как начать процесс установки интеллектуальных сервисов в своем доме, можно на сайте компании или по телефону 8 (816 2) 67-65-33. 

Источник: «Ростелеком»

Теги: #псков #ростелеком
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 219 человек
31.03.2023, 10:240 Доходная часть бюджета Пскова на 2023 год увеличилась на 279 млн рублей 31.03.2023, 10:160 «Прессинг»: Доверие к СМИ, чтение новостей и покупка колбасы, десять правильных мнений 31.03.2023, 10:080 Псковичи смогут открывать дверь подъезда смартфоном 31.03.2023, 10:010 Игорь Сопов о предложении «Новых людей» принять участие в выборах в Мосгордуму: Было странно его получить
31.03.2023, 09:450 В Госдуме рассказали, как оспорить штраф за парковку у дачного участка 31.03.2023, 09:300 Об учителе бедном замолвите слово 31.03.2023, 09:280 В России цены на арматурную сталь выросли с начала года почти на треть 31.03.2023, 09:140 40% российских женщин-водителей постоянно испытывают стресс за рулем - опрос
31.03.2023, 09:060 ДТП затрудняет движение на площади Героев-Десантников в Пскове 31.03.2023, 09:000 Дополнительный интернет-трафик дарит билайн новым абонентам из Пскова 31.03.2023, 08:450 Кинолог дал рекомендации по защите собаки в период активности клещей 31.03.2023, 08:290 Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СМС
31.03.2023, 08:200 Средний размер социальных пенсий после индексации составит 12 560 рублей 31.03.2023, 08:080 Школу для одарённых детей построят в Псковской области к 2025 году 31.03.2023, 07:550 В России могут ужесточить контроль за утилизацией золы 31.03.2023, 07:380 Фильм «Вызов» выйдет в кинотеатрах в новом формате «КосМАКС»
31.03.2023, 07:190 При реставрации звонницы Псково-Печерского монастыря зафиксировали аварийное состояние контрфорса 31.03.2023, 07:000 В ближайшие дни температура в Европейской России превысит климатическую норму 30.03.2023, 22:000 74 случая кори зарегистрировали в Петербурге 30.03.2023, 22:000 Мужчину в чёрной толстовке продолжают искать в Великих Луках
30.03.2023, 21:510 Цены на подсолнечник в России снизились до минимума с ноября 30.03.2023, 21:400 Эксперты составили топ вакансий для псковичей, которые хотят трудиться удаленно 30.03.2023, 21:302 Жителя Санкт-Петербурга осудили ожог знакомого из аэрозольного устройства в Пыталово 30.03.2023, 21:200 Яровой сев на площади около миллиона гектаров выполнили в России
30.03.2023, 21:180 На строительство тепловых сетей в военном городке «Остров-3» выделят 600 млн рублей 30.03.2023, 21:100 Бесплатная экскурсия в музей бывшей мужской Губернской гимназии пройдет в Пскове 30.03.2023, 21:080 Более 2000 абонентов многоквартирных домов остались без водоснабжения в Невеле из-за крупной аварии 30.03.2023, 21:000 Псковский омбудсмен обсудил вопросы сотрудничества с представителем объединения «Спасем детей»
30.03.2023, 20:451 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах сессии регионального парламента и актуальных вопросах 7-го округа. ВИДЕО 30.03.2023, 20:261 Производство химических веществ и продуктов возросло в четыре раза в Псковской области 30.03.2023, 20:140 Создание центра социальной адаптации обсудили в Псковской области 30.03.2023, 20:050 Участковых не хватает в Псковской области – Владимир Кузь
30.03.2023, 20:020 Мимо Звездной 30.03.2023, 20:001 Большинство россиян поддерживают введение 36-часовой рабочей недели 30.03.2023, 19:570 В Пскове чествовали семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 30.03.2023, 19:450 Правительство направит более 2,5 млрд рублей на бесплатное переобучение россиян
30.03.2023, 19:370 В России продлят срок направления требований уплаты налоговой задолженности 30.03.2023, 19:340 Гарантийные работы на дорогах должны закончить до мая – Владимир Кузь 30.03.2023, 19:220 Директор Полистовского заповедника поделился опытом создания новых туристических предложений 30.03.2023, 19:100 Замечания по капремонту крыши дома в Пыталово начали исправлять после проверки прокуратуры
30.03.2023, 19:000 Минпромторг частично возобновляет программу льготных автокредитов 30.03.2023, 18:450 Ситуация с паводком в Псковском районе постепенно улучшается – Владимир Кузь 30.03.2023, 18:430 Квартирный скандал: псковским арендодателям пришлось бороться за права в Конституционном суде 30.03.2023, 18:330 Псковский театр драмы ввел скидку для пенсионеров
30.03.2023, 18:160 Пскович украл деньги из новгородской гостиницы 30.03.2023, 18:150 Единороссы рассказали о планах по благоустройству сквера Пушкина в Великих Луках 30.03.2023, 18:090 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Владимиром Кузем 30.03.2023, 18:000 Глобус и статуэтку женщины не пропустили в РФ через границу в Себежском районе
30.03.2023, 17:570 Более 70 мероприятий доступно в Псковском музее-заповеднике по Пушкинской карте 30.03.2023, 17:450 Частный случай Всемирного потопа 30.03.2023, 17:380 Имитирующего голоса чиновников афериста задержали в Петербурге 30.03.2023, 17:320 Псковский музей ищет специалиста по культурно-просветительским мероприятиям
30.03.2023, 17:261 В Пскове открылся обновленный Центр доктора Бубновского 30.03.2023, 17:220 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 марта 30.03.2023, 17:120 Уклонившемуся от мобилизации военнослужащему вынес приговор Псковский гарнизонный суд 30.03.2023, 17:050 Жителей псковской деревни Родина призвали использовать горячую воду до 31 марта только в технических целях
30.03.2023, 16:541 Какой будет апрельская погода в Псковской области, рассказали синоптики 30.03.2023, 16:460 Почти 16 тысяч тонн хлеба испекли в Псковской области в 2022 году 30.03.2023, 16:330 Мошенники получили 4 миллиона рублей от жителей Псковской области 30.03.2023, 16:180 Антон Минаков: Государство должно думать о гражданах
30.03.2023, 16:140 Псковичи раскупили все билеты на вечерний поезд в Санкт-Петербург 30.03.2023, 16:110 Пешеходный мост в псковской деревне разрушился из-за паводка 30.03.2023, 16:080 Международный фестиваль-конкурс циркового искусства открылся в Пскове. ФОТО 30.03.2023, 16:000 Уровень воды в реке Великой в Пскове снизился на 17 см
30.03.2023, 15:500 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах сессии регионального парламента и актуальных вопросах 7-го округа 30.03.2023, 15:430 Число преступлений в отношении апатридов и иностранцев возросло в Псковской области 30.03.2023, 15:320 Лучших сотрудников «Экопрома» отметили почетными грамотами и благодарностями 30.03.2023, 15:220 Александр Котов о деятельности псковской полиции и декларировании доходов
30.03.2023, 15:140 «Планка»: Мифы и правда о фитнесе. ВИДЕО 30.03.2023, 15:040 Фонари устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО 30.03.2023, 14:531 Швейное дело планируют возродить в Островском районе 30.03.2023, 14:402 Ядовитый оккупант
30.03.2023, 14:380 Псковские депутаты поддержали изменения в федеральный закон о бесплатной юридической помощи 30.03.2023, 14:360 Некоммерческие организации информируют о возможности подачи заявлений в электронном виде 30.03.2023, 14:332 «Три мудреца»: Как возродить Россию и что делать властям, чтобы увеличить население страны? ВИДЕО 30.03.2023, 14:251 Поправки к Уставу региона согласовали депутаты областного Собрания
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru