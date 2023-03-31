Общество

Псковичи смогут открывать дверь подъезда смартфоном

Открывать дверь в подъезд с помощью смартфона, в пару кликов контролировать всё, что происходит на детской площадке или парковке, иметь закрытый от посторонних двор, в который легко проедут жильцы дома – всё это сегодня уже не баснословно дорогие опции для элитного жилья, а вполне доступные технологии, которые компания «Ростелеком» предлагает жителям, застройщикам и управляющим компаниям Пскова.

Изображение здесь и далее: «Ростелеком»

Решения, направленные на повышение уровня безопасности и комфорта жителей многоквартирных домов, компания объединила в рамках единой цифровой экосистемы, получившей название «Ростелеком Ключ». Среди продуктов, представленных на платформе – умный домофон, умный шлагбаум, комплексное видеонаблюдение, а также умные счетчики.

Как же технологии помогают улучшать повседневную жизнь на практике? Об этом рассказали представители компании «Ростелеком».

Умный домофон

В отличие от обычных устройств умный домофон «Ростелекома» оснащен камерой, что позволяет жильцам не только слышать, но и видеть желающего войти. Для качественной работы в темное время суток в оборудование встроена инфракрасная подсветка.

Принимать видеозвонки с домофонной панели и открывать дверь в подъезд можно с помощью удобного мобильного приложения «Ростелеком Ключ» на смартфоне, так что в этот момент даже не обязательно находиться дома. Возможности сервиса также позволяют создавать временные коды доступа для гостей или курьеров и настраивать переадресацию звонков с домофона сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Управление функциями домофона также осуществляется голосовыми командами и удобным виджетом.

Кстати, видео с камеры домофона доступно не только в режиме онлайн. Архивы хранятся в надежно защищенном облаке «Ростелекома» в течение 7–30 дней (конкретный срок зависит от выбранного тарифа).

«Сервис удобный для использования. Его точно оценят семьи с маленькими детьми. Потому что многие родители наверняка были в ситуации, когда ребенок уснул, а вы в это время ждете, допустим, курьера, и звонок домофона вашего сына или дочь может разбудить. В таком случае приходится в буквальном смысле дежурить у двери. Но благодаря умному домофону такой проблемы не возникнет. Открыть дверь можно с помощью всего лишь одного клика на экране смартфона, который при этом будет находиться в беззвучном режиме», – отметил директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Михаил Лопатин.

Стоит сказать, что если кто-то из жильцов захочет попадать в подъезд «традиционным» способом, то такая возможность в умном домофоне «Ростелекома» также предусмотрена – дверь будет открываться обычным домофонным ключом. Можно установить привычную домофонную трубку (с возможностью бесплатного звонка на экстренный номер 112), которая будет открывать дверь в подъезд.

Комплексное видеонаблюдение

Это решение помогает жителям и управляющим организациям контролировать, что происходит на прилегающих к дому территориях и в подъездах. Застройщик (в случае если объект оснащается умными технологиями еще на этапе строительства) или управляющая компания размещают видеокамеры таким образом, чтобы в поле зрения попадали входы в здания, лестничные пролеты, лифты, колясочные, детские площадки и парковки. Видеосъемка осуществляется круглосуточно, картинка в режиме реального времени доступна собственникам всё в том же мобильном приложении «Ростелеком Ключ». Все записи c камер не менее 7 дней хранятся в зашифрованном виде в облаке «Ростелекома» и защищены от предумышленного удаления. При необходимости жильцы могут получить доступ к видеоархиву через представителей управляющей организации.

Умный шлагбаум

Название этого сервиса говорит само за себя. Как показывает практика, использование в жилых комплексах такого решения помогает уменьшить дефицит парковочных мест, оно исключит несанкционированный заезд чужого транспорта и повысит безопасность дворовой территории.

Программа автоматически будет распознавать занесенные в список автомобильные номера, предоставляя возможность проехать автомобилям жильцов дома. Кроме того, открыть въездные ворота можно при помощи приложения «Ростелеком Ключ» или используя радиометку, установленную в автомобиле. Не забыли разработчики решения и про скорую помощь, пожарных и другие машины специальных служб – установленные камеры с интеллектуальной системой распознают их по внешним признакам и пропустят на территорию двора.

Узнать больше о возможностях платформы «Ростелеком Ключ» и о том, как начать процесс установки интеллектуальных сервисов в своем доме, можно на сайте компании или по телефону 8 (816 2) 67-65-33.

Источник: «Ростелеком»