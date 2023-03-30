Общество

Какой будет апрельская погода в Псковской области, рассказали синоптики

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в апреле прогнозируется в пределах климатической нормы, месячная сумма осадков - в пределах 100-140% от нормы. Прогноз регионального гидрометцентра опубликован на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

«В апреле погодные условия в Псковской области сформируются под чередующимся влиянием периферий циклонов и полей повышенного давления, в конце месяца циклонические воздействия прогнозируются преобладающими. Дни сухой и солнечной погодой будут сменяться периодическими осадками. Температурный фон в первой и третьей декадах прогнозируется близким к климатической норме или немного ниже ее, во второй декаде - немного выше климатической нормы», - говорится в прогнозе.

В течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах +5…+10°C, в отдельные дни прогрев будет достигать +14°C. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах -1…+4°C, но в отдельные ночи при прояснениях температура воздуха может понижаться до -6…-1°C.

Опасные метеорологические синоптики не прогнозируют. В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 м/с.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для весеннего периода. Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.