Общество

Квартирный скандал: псковским арендодателям пришлось бороться за права в Конституционном суде

Порой кажется, что все в этом мире уже придумано до нас. Все самые мыслимые и немыслимые происшествия уже заняли место на страницах истории, а всеобъемлющие системы (вроде законодательной) ничем не дополнить.

Фото: pexels.com

Однако, как показывает жизнь, это вовсе не так. Вот и нашим землякам, посуточно сдававшим квартиру в центре Пскова, пришлось столкнуться с «белым пятном» на карте законодательства и отстаивать свои права в Конституционном Суде.

Подробности важного для всей страны прецедента – в материале «МК в Пскове».