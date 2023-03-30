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Общество

В ближайшие дни температура в Европейской России превысит климатическую норму

31.03.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

В ближайшие дни температура в Европейской России превысит климатическую норму.

Русская равнина выбирается из ямы холода и аномальных сугробов, и с сегодняшнего дня погода начнёт меняться к лучшему, сообщает метеоцентр «Фобос».

«После вторжения холодного фронта, который с начала недели пытался пробиться в европейскую часть России со стороны Скандинавии, в западные области страны хлынул поток арктического воздуха. Но эти воздушные массы довольно быстро трансформируются, то есть, прогреваются», – пояснили синоптики.

Сегодня облачные поля фронтального раздела накроют восточную половину Русской равнины, осадки в зоне его влияния ослабеют, а снег будет идти только на юге Центра и местами в Черноземье. А с запада в нашу страну уже движется новый массив облаков. Это – атлантический циклон, который несёт океаническое тепло. Благодаря его влиянию в ближайшие дни температура в Европейской России станет быстро повышаться, и уже в выходные превысит климатическую норму, а холода сохранятся только в Заполярье.

В Москве в ближайшие дни пройдут небольшие дожди. Сегодня в столице +5°, и в отдельных районах к ним может примешиваться снег. А затем до понедельника в мегаполисе +9…+11°.

Во вторник в центральных областях случится новое похолодание. Однако, оно тоже будет кратковременным – регион ненадолго окажется в холодной части атлантического вихря, но вслед за ним на Русскую равнину начнёт распространяться антициклон из Европы. Во второй половине следующей недели очаг высокого давления захватит европейскую часть страны – выглянет солнце и воздух станет очень быстро прогреваться.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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