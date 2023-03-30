Общество

В России могут ужесточить контроль за утилизацией золы

В России могут ужесточить контроль за утилизацией золы и запретить гражданам выбрасывать ее с остальным мусором. С инициативой в Минстрой обратился российский экологический оператор (РЭО).

Неправильное обращение с этим видом отходов — серьезная проблема, говорится в документе. За счет мельчайших частиц, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли, зола может оставаться пожароопасной более суток. Всё чаще эта проблема становится причиной возгораний мусорных контейнеров и мусоровозов преимущественно в частном жилом секторе, указано в письме оператора, сообщают «Известия».

Так, по данным РЭО, в феврале и марте 2023 года зафиксировали рост числа сообщений о воспламенениях мусоровозов, автомобилей, жилых домов, и иных построек, вызванных недобросовестной утилизацией горячей тлеющей золы.

В течение месяца десятки случаев произошли в Удмуртии, Хакасии, Бурятии, Забайкальском крае, Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Еврейской автономной области, говорится в документе.