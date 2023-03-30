Общество

Школу для одарённых детей построят в Псковской области к 2025 году

Псковская область вошли в число 6-ти субъектов РФ, где по решению Минпросвещения будут открыты образовательные учреждения для одарённых детей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

С врио председателя Комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым губернатор обсудил участие региона в федеральных проектах.

«В школе будет создана самая современная инфраструктура: бассейн на две чаши, большой спортзал, актовый зал на 537 мест с эстрадой, библиотека с медиацентром, а также кампус для проживания. Предполагаемый срок реализации – 2025 год», – отметил Михаил Ведерников.

Для участия в программе «Профессионалитет» область направит заявки на создание медицинского и педагогического кластеров. Каждый из них объединит по три образовательных учреждения смежного профиля. Регион получит порядка 120 млн рублей на обновление материально-технической базы.

«С Минпросвещения РФ прорабатываем вопрос привлечения партнеров для создания кластера по метало- и деревообработке на базе Политехнического колледжа. Это будет способствовать развитию сферы реставрации в регионе», – добавил губернатор.