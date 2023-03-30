Общество

Средний размер социальных пенсий после индексации составит 12 560 рублей

Средний размер социальных пенсий после индексации составит 12 560 рублей. Об этом зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

С 1 апреля социальные пенсии увеличат на 3,3 процента. Изменения затронут нетрудоспособных россиян и тех, кто не заработал на страховую пенсию, пишет «Парламентская газета».

«Социальная пенсия, напомню, назначается именно тем, кто стажа не имеет. Это могут быть дети-инвалиды с детства или человек, который еще не начал работать, получает инвалидность — это инвалид по общему заболеванию, не имеющий стажа», — подчеркнула Бибикова.

Парламентарий также напомнила, что социальные пенсии по старости назначают на пять лет позже общеустановленного срока и не выплачивают в периоды работы, а их размер значительно ниже, чем страховых пенсий по старости.

В целом с учетом прошлогодней индексации соцпенсия будет увеличена на 13,6 процента, а ее средний размер составит 12 560 рублей.