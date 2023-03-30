Средний размер социальных пенсий после индексации составит 12 560 рублей. Об этом зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
С 1 апреля социальные пенсии увеличат на 3,3 процента. Изменения затронут нетрудоспособных россиян и тех, кто не заработал на страховую пенсию, пишет «Парламентская газета».
«Социальная пенсия, напомню, назначается именно тем, кто стажа не имеет. Это могут быть дети-инвалиды с детства или человек, который еще не начал работать, получает инвалидность — это инвалид по общему заболеванию, не имеющий стажа», — подчеркнула Бибикова.
Парламентарий также напомнила, что социальные пенсии по старости назначают на пять лет позже общеустановленного срока и не выплачивают в периоды работы, а их размер значительно ниже, чем страховых пенсий по старости.
В целом с учетом прошлогодней индексации соцпенсия будет увеличена на 13,6 процента, а ее средний размер составит 12 560 рублей.