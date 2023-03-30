Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СМС

Мошенники придумали новую схему хищения денег у абонента за счет проведения с ним «онлайн-собеседования» и отправки во время этого фейковых сообщений о переводе средств — фиксируются случаи обмана на сумму до 10 тысяч рублей, рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов.

«Под видом сотрудников кадровых агентств они (мошенники - ред.) звонят и предлагают высокооплачиваемую удаленную работу. Чтобы рассказать о вакансии, потенциальной жертве предлагают созвониться в Skype или Zoom, где можно продемонстрировать презентацию», - рассказал он.

Сама встреча, по словам эксперта, длится полчаса, и за это время «рекрутер» входит в доверие жертвы, а потом просит собеседника проверить активность банковского счета, на который будет начисляться заработная плата. «Для этого жертву просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести определенную сумму на счет своего же мобильного телефона», - объяснил Хренов.

Дальше, уже после успешной транзакции, злоумышленник делает жертве «предложение о работе», а для «возврата» средств с мобильного на банковский счет направляет ей смс. В тексте указана корректная сумма перевода, но при этом абонент не видит, куда именно переводит деньги, пишет РИА Новости.

«Он подтверждает перевод в ответном смс – и деньги с мобильного счета уходят к мошенникам. Сейчас фиксируются случаи хищения таким способом до 10 тысяч рублей», - заключил эксперт.