Общество

Кинолог дал рекомендации по защите собаки в период активности клещей

Рекомендации по защите собак в период активности клещей дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он пояснил, что защитить питомца от укуса паразита можно разными способами, и призвал использовать спреи, вакцины и комбинезоны.

«Сейчас начнется самый пик появления клещей, очень важно позаботиться о защите собак заранее. Бдительность владельцев усыпляет тот факт, что гуляют они исключительно в черте города. Но клещи могут быть даже в небольшом парке около дома. Они переносят смертельно опасные заболевания: пироплазмоз и боррелиоз», – рассказал Владимир Голубев.

Одним из действенных средств защиты животного Голубев назвал капли и спреи, которые нужно наносить на кожу собаки. Их действующие вещества накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, пишет «Мослента».

Кожа должна быть сухой, только тогда действующее вещество полностью впитается и окажет защитный эффект.

Ошейник против клещей, по словам кинолога, используют в качестве отпугивающего средства. Он подчеркнул, что питомцу нужно носить его постоянно, а не только на прогулке.

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Прежде чем ставить вакцину, Голубев советует проконсультироваться с ветеринарным врачом. Специалист посоветует препарат. Вакцинацию проводят ежегодно. Ее действие направлено на выработку иммунитета против боррелиоза и пироплазмоза, но от посадки клеща она не защищает.

Если вакцинированную собаку укусил клещ и она заболела, то болезнь протекает легче.

Чтобы защитить собаку от клещей на природе, можно приобрести специальную одежду: комбинезон или жилетку, которые пропитаны противоклещевым раствором. Такую одежду шьют из легких тканей, которые пропускают воздух, но отталкивают влагу. На комбинезонах располагаются специальные складки, которые и обрабатывают средством против клещей. Попавшие в такую складку клещи погибают.

«Некоторые собаководы предпочитают давать собакам специальные таблетки. Препарат, защищающий от кровососущих насекомых, дают по инструкции, частота применения также будет указана для каждого отдельного средства. Важно проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить нежелательные реакции у собаки после приема таблетки»

Специалист подчеркнул, что необходимо всегда отмечать день обработки собаки от клещей. У каждого средства свой срок действия: например, вакцинацию проводят ежегодно, а в случае повышенного количества клещей и высокого риска заражения — каждые полгода. Спреи и капли действуют в течение 4-5 недель, препараты для приема внутрь — около 12 недель. У любого средства есть противопоказания, уточнил он.